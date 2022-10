Nijlen organiseert verschillende plechtigheden voor 11 november

Om 9 uur ‘s ochtends is er een bloemenhulde aan het Dodenmonument aan het kerkhof in Bevel, met de trompetters van Fort Kessel. Dezelfde bloemenhulde met trompetten vindt om 9.30 uur plaats aan de St.-Lambertuskerk in Kessel-Dorp. Om 10 uur vindt er een eucharistieviering plaats in de St.-Willibrorduskerk in Nijlen, daarna gaat de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia mee naar het kerkhof voor ook daar een bloemenhulde.