Nijlen organiseert opruimactie Proper Nijlen

De opruimactie vindt plaats op zondag 23 oktober vanaf 10 uur, op drie plekken in de gemeente: Nijlen Beekpark (aan de parking in de Pater Damiaanstraat), het Bevels Heerdplein en Kessel-Station (aan de parochiezaal in de Torenvenstraat). Nadien verspreiden vrijwilligers met grijpstokken zich tussen 10 en 12 uur over heel de gemeente, in samenspraak met de zappers die aan de materiaalstanden staan. Deelnemers komen daarom best zoveel mogelijk met de fiets.