Nijlen organiseert 'bijenfeest' en fietsroute

De Week van de Bij is een campagne van het Departement Omgeving en wil aandacht vragen voor de bij. Het diertje is namelijk essentieel voor de biodiversiteit. Bijen hebben een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het ook steeds moeilijker om te overleven. Zondag 29 mei vindt de opening van Week van de Bij plaats in het Netepaleis in de Bogaertsheide in Kessel. Het wordt een bijenfeest met bijenworkshops, bijenanimatie en meer.