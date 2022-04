Nijlen altijd al eens vanuit een helikopter willen zien? Het kan tijdens de Nijlense jaarmarkt

Voetbal 1B Sportief directeur Herwig Van Lommel over­schouwt seizoen van Lierse: “Behoud is goed, volgend jaar mikken we op top zes”

Met nog drie wedstrijden te gaan, is Lierse Kempenzonen zeker van een verlengd verblijf in 1B. Een goede gelegenheid om eens met sportief directeur Herwig Van Lommel te praten, zo leek ons. “Ons hoofddoel was het behoud en dat is gelukt. Al had er met wat meer grinta op het juiste moment misschien nog nét iets meer in gezeten.”

31 maart