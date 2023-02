Nieuwe slagbomen aan schoolstraten

Rode Kruis komt langs in Heistse dorpen voor bloedinza­me­ling

In Heist-op-den-Berg vinden er volgende maand op verschillende locaties bloedinzamelingen plaats, telkens op een woensdag of donderdag. De eerste bloedinzameling vindt plaats op 1 maart in de parochiezaal van Pijpelheide. Op 22 maart komt het Rode Kruis naar de parochiezaal van Booischot, een dag later naar zaal Magneet in Grootlo. Op 30 maart kan je in de Vrije Basisschool van Schriek bloed doneren. Vooraf maak je een afspraak om de opkomst te spreiden. Inschrijven doe je op donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.