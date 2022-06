Nieuwe GroenZoeker voorgesteld in Kesselse Heide: “Bundelt groene plekken in de buurt”

NijlenVanmorgen is de vernieuwde GroenZoeker voorgesteld op de Kesselse Heide. De website bundelt groene plekken en activiteiten in de provincie Antwerpen. Zo is GroenZoeker de referentie voor iedereen die op zoek is naar kleinschalige natuur op wandel- of fietsafstand van huis.

Wie regelmatig de natuur opzoekt, kan vanaf nu de vernieuwde GroenZoeker gebruiken. GroenZoeker biedt niet alleen meer plekjes en activiteiten aan, de site ziet er ook een pak kleurrijker uit en ze heeft meer zoek- en filtermogelijkheden voor de gebruiker. Op de website vind je mooie stukjes groen op wandel- of fietsafstand van huis. Dankzij de koppeling met ‘Uit in Vlaanderen’ geeft GroenZoeker bovendien tips over wat er de komende tijd te doen is in de provincie.

Eén overzicht

GroenZoeker ontstond in volle coronaperiode om toegankelijke stukjes groen in de provincie in kaart te brengen. “Iedereen erkende hoe belangrijk de natuur was voor onze fysieke, emotionele en mentale gezondheid”, aldus gedeputeerde Jan De Haes. “Er zijn veel natuurgebieden, bossen, parken, fiets- en wandelroutes, zit- en picknickbanken, vogelkijkhutten en hondenlosloopzones: alleen werden die nergens in één overzicht aangeboden.”

Dat natuuraanbod werd in één kaart gebundeld. “We investeren als provincie niet alleen zelf in natuurinfrastructuur via onze domeinen, regionale landschappen en overstromingsgebieden, maar we willen ook de ontsnippering tegengaan en de bestaande blauwgroene plekken beter met elkaar verbinden. Daarom kom je op groenzoeker.be onder andere ook onze fietsostrades en het wandel- en fietsnetwerk tegen. Ook plekken van andere beheerders - zoals gemeenten, Vlaanderen en Natuurpunt - staan op de GroenZoeker en iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van de kaart.”

Volledig scherm Gedeputeerden Jan De Haes en Rembrandt De Koninck lanceren de pins uit de GroenZoeker op de Kesselse Heide. © Koen Fasseur

