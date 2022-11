Nieuw monument aan Fort van Kessel eert oorlogsslachtoffers

Regio Mechelen/Kempen Hij komt, hij komt...: op deze 10 plekken in de regio Mechelen en de Kempen ontmoet jij Sinter­klaas

Sinterklaas is weer bijna in het land. De goedheilig man verjaart op 6 december en brengt dan traditiegetrouw pakjes rond bij alle brave kinderen. In de weken voor zijn verjaardag trekt de Sint samen met zijn pietengarde door het land om al die brave kinderen te ontmoeten. Onze redactie lijst alvast tien plekken voor je op in de regio rond Mechelen en de Kempen, waar de Sint de komende weken passeert: van Bornem tot Lier en van Herentals tot Turnhout.

4 november