Natte Pootjes organiseert inzamelactie voor dieren in Turkije en Syrië

Maar het bleef niet bij Wallonië. Natte Pootjes zet zich nog steeds in voor dieren in nood: zo werd er ook een actie op poten gezet voor dieren in Oekraïne, en nu dus ook voor dieren in de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. “Natte Pootjes is opgestart als een tijdelijke hulporganisatie voor dieren in Wallonië, maar ook de dieren in Oekraïne en nu Turkije en Syrië kunnen we niet negeren", aldus De Ridder. “We hebben vorige week nog het laatste geld naar dierenorganisaties in Oekraïne gestuurd, ongeveer 7.000 euro in totaal zamelden we in, en we wilden nu eigenlijk in slaapmodus gaan. Maar als je de beelden ziet uit Turkije en Syrië, kan je niet niets doen.”