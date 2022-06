Na vier jaar is Jour Tibour terug, met headliners Joost en Gestapo Knallmuzik

Herenthout/Lier Jurgen Geyselings schrijft boek over de kampioens­ti­tel van Lierse: “Een eer om met mijn helden op het podium te staan”

Exact 25 jaar geleden schreef voetbalclub Lierse een stukje geschiedenis door de titel te pakken in eerste klasse. Een huzarenstuk was het toen en Jurgen Geyselings vond dat het tijd was om zijn helden van toen 25 jaar later in de kijker te zetten. “De spelers van toen hebben ons toen zoveel plezier geschonken. Zij verdienen het om nog eens gevierd te worden”, vertelt Jurgen.

26 mei