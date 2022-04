Na anderhalf jaar is Broechemsesteenweg volledig heraangelegd: "Hier zijn we trots op”

NijlenVanaf vrijdagavond 29 april is het zover: de werken aan de Broechemsesteenweg in Nijlen zijn dan afgerond. De Broechemsesteenweg is de laatste in de rij van verbindingswegen met andere gemeenten die een nieuw, veilig fietspad kreeg. “Hier ben ik wel trots op”, glundert burgemeester Paul Verbeeck. “Op vlak van fietsveiligheid, denk ik dat we goed bezig zijn.”

Vanaf vrijdagavond 29 april is er op de Broechemsesteenweg opnieuw verkeer mogelijk in beide richtingen. Daarmee komt een einde aan werken die anderhalf jaar duurden. Nijlen mag zich op de borst kloppen: maar weinig gemeenten kunnen zeggen dat ze langs alle grote verbindingswegen veilige fietspaden hebben in plaats van moordstrookjes.

In het voorbije anderhalf jaar is er veel veranderd op de Broechemsesteenweg. Er kwamen nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de weg. Vooral in het deel van de Achterbist tot aan de brug werd het zo veel veiliger voor fietsers, joggers en voetgangers. Ook de verkeerssituatie aan de aansluiting met de Molenstraat en het schooltje werd veiliger én mooier, met een groene middenberm. Er kwamen ook hemelwatergrachten, een nieuwe riolering en een nieuw wegdek.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De werken aan de Broechemsesteenweg zijn afgerond. © rv

Aangepaste snelheid

Op twee plaatsen kwam er ook een middengeleider: daar veranderde de maximaal toegestane snelheid. Vanaf het middeneiland aan plantencenter Van Uffelen tot in het centrum mag je nergens sneller rijden dan 50 kilometer per uur. Aan de andere middengeleider, ter hoogte van het schooltje aan de aansluiting met de Molenstraat, blijft net zoals voorheen een dynamische zone 30 gelden. Dat wil zeggen dat je er tijdens de schooluren maximaal 30 kilometer per uur mag rijden. Het nieuwe middeneiland zorgt daar voor een extra vertragend effect.

Nog niet helemaal klaar

Helemaal voorbij zijn de werken nog niet. Hier en daar zijn er nog dingen af te werken aan grachten en bermen. Dit zorgt normaal gezien niet voor verkeershinder. Ook de aanleg van een kleine buurtparking en beplantingen staat nog op het programma. De Vogelzangstraat, van nummer 1 tot 13, blijft nog werfzone waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten (bewoners en bestemmingsverkeer). Daar moeten nog werken aan de grachten gebeuren. Omwille van andere werken is er nog enkele dagen enkelrichting in de Albertkanaalstraat. Deze zijn normaal gezien op 4 mei achter de rug.

Volledig scherm Zo zag de Broechemsesteenweg er voor de werken uit: het fietspad was duidelijk aan vervanging toe. © Gemeente Nijlen