Marina overhandigt zelfportret van ‘karakterkop’ aan burgemeester Paul Verbeeck: “Krijgt een plaatsje op kantoor”

Zorgboerde­rij Tallaart viert vijfjarig bestaan: “Mensen met een beperking kunnen hier terecht voor een zinvolle dagbeste­ding”

Zorgboerderij Tallaart in Koningshooikt mag dit jaar vijf kaarsjes uitblazen. Dat vieren ze uitgebreid op 15 augustus met rondleidingen door de boerderij, lekkere hapjes en de opening van hun befaamde maïsdoolhof. Wij kregen een uitnodiging om mee te komen vieren. Ook kregen we een rondleiding van Evi Van Camp, zorgcoach Liesje Snels en haar rechterhand en zorggast Yarno. Ze vertellen ons over het leven op de boerderij: “Ik lach er soms mee dat Liesje gewoon achter ons aan loopt, terwijl we werken”, zegt Yarno.