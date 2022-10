Marina Borremans (58) van schoenenwinkel Passo maakt eigen handtassenlijn: “Ik ben een ‘sjakossenfreak’”

Voetbal Challenger Pro League Lierse maakt zich op voor verre verplaat­sing naar Virton: “Al die tegendoel­pun­ten begonnen te wegen op onze groep”

Lierse heeft de uitschuiver in Beveren doorgeslikt met een driepunter afgelopen zondag tegen de beloften van Standard. De Pallieters hielden ook voor het eerst dit seizoen de nul en zakken zo met frisse moed af naar het ‘Stade Yvan George’: “Als we echt een mooi seizoen willen draaien, moeten we dit soort matchen gewoon winnen”, aldus Nils Schouterden.

13 oktober