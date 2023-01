Man (62) staat terecht voor aanranding van zijn pluskleindochter (6): “Vroeger droomde ze over eenhoorns, nu over een grote stoute beer”

Lier Nieuwbouw­pro­ject vervangt oude papierfa­briek: “We maken van een stadskan­ker een duurzaam woonpro­ject”

Het project is vergund, de sloopwerken van de vroegere papier- en kartonfabriek zijn afgerond, dus Elements Development kan het nieuwbouwproject Kwarts in de Sterrenstraat starten: “Als alles volgens plan verloopt, beginnen we na de zomer te bouwen.”

18 januari