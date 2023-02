Man (56) downloadde tien jaar lang kinderporno: “Pas na de huiszoeking beseft dat ik verkeerd bezig was”

Het was het Nationaal centum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen dat het kindermisbruik aan het licht bracht. Dat gebeurde eind 2021. De politie werd ingelicht en voerde een huiszoeking uit. Er werden toen een computer en twee gsm’s in beslag genomen. “Bij de uitlezing ervan vonden we een 8.000-tal foto’s en meerdere filmpjes”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem op zitting. Volgens hem konden ze op drie manieren worden gecatalogiseerd. “Van redelijk onschuldige foto’s van kinderen op het strand of tijdens het sporten tot naaktfoto’s waarin kinderen seksueel getinte poses aannamen”, ging de aanklager verder.

10 jaar

Door het uitlezen van het informaticamateriaal bleek ook nog dat de man al lang bezig was met het verzamelen van kinderporno. Volgels het parket startte hij ermee in 2011. “Tien jaar lang downloadde de man dus beelden van kindermisbruik”, klonk het nog op zitting.De man werd tijdens de huiszoeking opgepakt en verhoord. Hij verklaarde te zijn geschrokken van de huiszoeking. “En pas toen ben ik binnen te beseffen wat ik had gedaan en wist ik dat ik verkeerd bezig was. Maar ik wil er iets aan doen”, verklaarde de Nijlenaar. Op zitting vorderde het parket een celstraf van 8 maanden met een eventueel probatie-uitstel.

Roes

Zelf vroeg zijn advocate aan de rechtbank om hier niet op in te gaan. Zij stelde een probatie-opschorting voor. “Want mijn cliënt heeft heel wat schuldinzicht en schaamte”, luidde het in haar pleidooi. Zonder de feiten te willen minimaliseren, linkte ze deze aan zijn pornoverslaving. Eén die hij verkreeg na een reeks medische problemen in 2011. “Waardoor hij niet meer kon gaan sporten, zwaarlijvig werd en een burn-out kreeg”, ging de advocate verder. “Hij sloot zich op en verloor zich in de digitale wereld. Hij zat bijna 8 uur lang op de computer en kwam in een roes waardoor hij niet meer bewust was van wat hij deed.”

Een vonnis volgt op 23 maart.

