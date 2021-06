Man (50) op speed pedelec overleden na ongeval op jaagpad in Schoten

Heist-op-den-Berg Heistse horecaba­zen vragen gemeente om alsnog werk te maken van braderij: “Opnieuw een jaar zonder braderij is een drama”

10 juni “Er zijn braderijen in Herentals en Geel, en in augustus kan je al terug naar Pukkelpop... waarom dan niet naar de braderij van Heist?” Enkele horecabazen van Heist-op-den-Berg vragen aan het lokaal bestuur om mee de schouders te zetten onder een braderij in augustus of september. Organisator Bergstraatcomité besloot onlangs om ook dit jaar geen braderij te organiseren. “Maar met de steun van het bestuur lukt het misschien wel.”