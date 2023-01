Mama van Elle (6), meisje met hersenverlamming, organiseert quiz om duur therapiepak te bekostigen: “Jammer dat we als ouder aan ons lot worden overgelaten”

In maart 2022 trokken de Kesselse Elle (6) en haar mama Nathalie (34) naar Griekenland. Niet voor een plezierreisje, maar voor een operatie voor de kleine Elle: het meisje heeft cerebrale parese - hersenverlamming - waardoor ze een motorische beperking heeft. Stappen vraagt haar veel energie, ook andere doodnormale activiteiten voor kinderen van haar leeftijd zijn voor Elle moeilijk. Een operatie aan het bindweefsel, die enkel in de Verenigde Staten of Griekenland uitgevoerd wordt, kon soelaas bieden voor de gespannen spieren van Elle.

We zijn nu een jaar verder, en Elle boekte enorm veel vooruitgang. “Sinds de operatie is Elle veel gelukkiger”, aldus mama Nathalie. “Ze durft meer en ze is veel stabieler: zo stapt ze nu op haar volledige voeten in plaats van enkel op haar tippen, ze moet geen rijglaarsjes meer dragen, ze heeft meer kracht in haar benen, ze kan de trap op en afgaan, ze kan achterwaarts en zijwaarts stappen ...”

Elle Michiels in het molii suit.

Op één been staan

Maar de operatie was uiteraard niet gratis: Nathalie moest er 17.000 euro voor neertellen. Daarbij volgt Elle wekelijks nog eens twaalf uur therapie, met een kostenplaatje van 6.000 euro per jaar. Het Belgische ziekenfonds betaalt noch de operatie, noch de therapie terug. Daarom organiseerde Nathalie vorig jaar een snoepverkoop en eetfestijn.

“De operatie in Griekenland diende ervoor om de spanning uit de onderste ledematen te verminderen”, aldus Nathalie. “Om ook de bovenste ledenmaten te verbeteren, heeft Elle nu als een van de eerste kindjes in België een ‘molii suit’, een pak dat Elle één uur om de 48 uur moet dragen. Daarin zitten 58 elektroden die impulsen geven zodat de spastische spieren ontspannen, en tegelijkertijd worden de zwakke spieren geactiveerd. We hebben het pak sinds vrijdag, en we merken nu al verschil: Elles grijpfunctie is verbeterd, waardoor ze vlotter kan schrijven, en ze kan nu ook op één been staan.”

Elle Michiels in het molii suit.

Weinig ondersteuning

Ook het therapiepak is niet goedkoop (én wordt niet terugbetaald): Nathalie betaalde er 7.000 euro voor. “Ik blijf het jammer vinden dat ouders van kinderen met hersenverlamming aan hun lot worden overgelaten in België”, aldus Nathalie. “We moeten alles maar zelf uitzoeken: de operatie in Griekenland kwam me ter ore via ouders van lotgenoten, het therapiepak ben ik in Nederland moeten gaan zoeken. Dat komt allemaal nog bovenop de extra zorgen die je voor je kind hebt. Ook de psychologische impact voor de kinderen zelf wordt onderschat. Hoe ouder Elle wordt, hoe meer vragen ze heeft over waarom ze anders is dan de andere kindjes. Het blijft moeilijk voor mij om dat uit te leggen aan een kind van 6 jaar, en daarin krijgen we weinig ondersteuning.”

Om het pak te bekostigen, organiseert Nathalie een wandeltocht en quiz op 18 februari. Wie Elle wil steunen, kan deelnemen aan een wandeltocht van 2, 5 of 10 kilometer. Vertrekken kan tussen 10 en 14 uur aan gemeenschapscentrum ‘t Dorp in Kessel, deelnemen kost 5 euro. De quiz start om 20 uur in dezelfde zaal, en kost 25 euro per ploeg. Inschrijven kan via powertorunformydream@hotmail.com of telefonisch via 0494598830. Meer info vind je hier.

Elle Michiels en haar mama Nathalie Verhaegen.

