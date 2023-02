Madame Tartelette start pop-up in Breugelhoeve: “Een goede mix van de originele herberg en ons koffiehuisje”

Wie een stuk taart wil gaan eten in het koffiehuisje van Madame Tartelette, moet sinds deze week niet meer op de J.E. Claeslaan zijn, maar wel in de Breugelhoevestraat. Het familiebedrijf van Peter Nelissen (58), Pascale De Wolf (54) en hun kinderen Liz (31), Flore (29) en Axel (25) opende op 13 februari een pop-up in taverne De Breugelhoeve. Ondertussen worden bakkerij Bizarr en het koffiehuisje op de J.E. Claeslaan omgebouwd tot een gloednieuwe zaak. “Bizarr en Madame Tartelette worden samengevoegd tot één groot geheel.”

Op 13 februari, de dag voor valentijn, startte er een nieuw hoofdstuk voor Madame Tartelette. Een tijdelijk hoofdstuk dan wel, want De Breugelhoeve is een provisoir onderkomen voor het koffiehuisje tijdens grote verbouwingen op de J.E. Claeslaan. “Naast het gebouw waarin de bakkerij, de winkel en Madame Tartelette momenteel opereren, wordt een volledig nieuw gebouw opgetrokken. Daarna zullen Bizarr en Madame Tartelette worden samengevoegd tot één groot geheel met een mooie tuin en groot terras. Onze bakkerij krijgt een open atelier, zodat je de bakkers en patissiers aan het werk kunt zien”, vertelt Peter Nelissen.

Goede mix

Aangezien het gebouw volledig moet worden verbouwd, kon Madame Tartelette er niet blijven. “De pop-up is er dus vooral omdat we Madame Tartelette operatief wilden houden tijdens de verbouwingswerken. De bakkerij van Bizarr blijft wel op de J.E. Claeslaan, omdat die zich in een gebouw achteraan bevindt. Het was niet gemakkelijk om een goede locatie te vinden voor de pop-up, maar toeval wil dat de eigenares van De Breugelhoeve een grote fan is van Madame Tartelette en op de hoogte was van onze moeilijke zoektocht. Zo kwamen we tot het idee om onze krachten te bundelen en De Breugelhoeve in een nieuw jasje te steken. Je vindt er dus een goede mix van de originele herberg en Madame Tartelette.”

Volledig scherm Ook de retrosfeer van het koffiehuisje verhuisde naar De Breugelhoeve © Klaas De Scheirder

Op z’n ‘Tartelettejes’

De menukaart van de pop-up bleef zoveel mogelijk dezelfde, en ook de retrosfeer van het koffiehuisje verhuisde naar De Breugelhoeve. “Je kunt genieten van een ontbijtbuffet, bij de lunchgerechten ligt de focus op brood en vinden we het heel belangrijk dat alles in eigen huis gemaakt wordt en vers is. We bieden ook een lekker taartje of een ander dessert aan, zoals pannenkoeken of roomijs. Iedereen is natuurlijk ook gewoon welkom voor een drankje. We vermoeden dat er een ander publiek aan te spreken valt, aangezien De Breugelhoeve bekend staat bij vele wandelaars en fietsers. We proberen ook voor dit publiek iets lekkers aan te bieden op z’n ‘Tartelettejes’.”

De openingsuren bleven dezelfde als in de J.E. Claeslaan: op weekdagen (behalve woensdag) van 9 tot 16 uur en op zaterdag van 8 tot 16 uur. Tot wanneer de pop-up in De Breugelhoeve blijft, hangt af van de vooruitgang van het nieuwbouwproject. “Als de nieuwe locatie klaar is, verhuizen we terug. Dit zal zeker en vast te volgen zijn op onze Facebookpagina, maar we vermoeden dat dit eind dit jaar zal zijn. De winkel van Bizarr zal ook tot dan op de huidige locatie achteraan te bereiken zijn”, besluit Nelissen.

Volledig scherm Dit is hoe de bakkerij/koffiehuisje van Bizarr op de J.E. Claeslaan eruit zou moeten zien na de verbouwingen. © rv

