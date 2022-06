Maarten Bellens (27) is nieuwe voorzitter van Groen Nijlen: “Ik heb torenhoge ambities”

NijlenNa twee jaar zonder voorzitter heeft Groen Nijlen een jonge wolf aangesteld als nieuw kopstuk van de partij. Maarten Bellens (27) neemt al zeker voor een periode van drie jaar de functie van kapitein op van de Nijlense bestuurspartij. Bellens wil focussen op een groener en socialer Nijlen, met de verkiezingen van 2024 in het achterhoofd. “Ik steek het niet onder stoelen of banken: een schepenambt interesseert me wel”, aldus Bellens.

Op zaterdag 11 juni kiest de nationale afdeling van Groen een nieuwe voorzitter, maar in Nijlen is dat al gebeurd. Op 19 mei heeft het partijbestuur van Groen Nijlen Maarten Bellens aangesteld. Het was ondertussen al twee jaar geleden dat de laatste voorzitter, Bob Ponsaers, op politiek pensioen ging.

Politiek engagement werd er bij Maarten met de paplepel ingegoten. Moeder Els Van Weert, Spirit-boegbeeld en voormalig staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, startte haar politieke carrière als gemeenteraadslid in Nijlen. Ook grootvader Jef Van Weert, voormalig fractieleider van de Volksunie in Nijlen, heeft zijn strepen in de lokale politiek verdiend. Maarten groeide zelf op in Kessel, ging er naar school en was lid bij verschillende clubs en de plaatselijke jeugdvereniging, Chiro Gust. Zes jaar geleden startte Maarten zijn loopbaan bij de hoofdzetel van kringwinkel Opnieuw & Co. Daar neemt hij een leidende rol op binnen een duurzame, ecologische context met sociale insteek, aansluitend bij zijn interesses.

Dankbaar niveau

“Gemeentepolitiek is volgens mij het meest dankbare niveau in de politiek”, aldus Maarten Bellens. “Je staat dicht bij de mensen en je kunt concrete oplossingen bieden voor problemen. Ik kreeg het reilen en zeilen binnen de lokale en nationale politiek al vanop een zeer jonge leeftijd mee van mijn ouders en mijn grootvader. Dat ik ooit zelf de politieke arena in zou stappen, leek dan ook een vanzelfsprekendheid. Dat wilde ik het liefst doen in de gemeente waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Als je de stap naar de politiek wilt zetten, is het logisch dat je dat doet in de gemeente waar je netwerk zich bevindt en waar je het meeste voeling mee hebt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm van links naar rechts: voorzitter Maarten Bellens, gemeenteraadsvoorzitter Ferdi Heylen, schepen Lien Dufour en gemeenteraadslid Els Herremans van Groen Nijlen. © rv

Vers bloed

Maarten Bellens neemt meteen een grote sprong in de gemeentepolitiek. Hij stond nog niet eerder op de lijst, omdat hij een tijdlang in Berchem woonde. Toen hij eind vorig jaar terug naar Nijlen verhuisde en kenbaar maakte dat hij ambities koesterde om zich verkiesbaar te stellen, ging het snel. “Groen Nijlen kon wel wat vers bloed gebruiken. Het ligt in mijn aard om snel de leiding te nemen, ik heb een uitgesproken mening en visie. Dat is de partij bij de verkiezing tot het voorzitterschap niet ontgaan.”

“Ik heb torenhoge ambities op vlak van ecologie en duurzaamheid. Ik wil Nijlen klaar maken voor de komende 50 jaar. Ik heb al heel wat ideeën: zo wil ik bijvoorbeeld deelmobiliteit in Nijlen nog meer op gang trekken. Er is al een voorzichtige eerste stap gezet door een deelwagen in Kessel te introduceren, maar het kan nog beter. Ook qua publieke laadcapaciteit voor elektrische wagens blijf ik momenteel op mijn honger zitten. Verder is betaalbaar wonen een heel belangrijk issue voor mij, als je kijkt naar wat tegenwoordig de vastgoedprijzen zijn.”

Burgemeester

Groen Nijlen behaalde bij de laatste verkiezingen in 2018 - in een kartel met Open Vld - 18% van de stemmen. Hierop vormde de partij een coalitie met CD&V en N&U en droeg Groen - Open Vld twee schepenen voor.

Of Bellens een schepenambt ambieert binnen twee jaar? “In eerste instantie ga ik me focussen op de partij en bekijken we met welk plan we in 2024 naar de kiezer stappen. Maar ik steek het niet onder stoelen of banken: ik wil iets betekenen voor de Nijlenaar, en idealiter kan je dat doen als schepen, of wie weet, op lange termijn als burgemeester. Mocht de kiezer dat willen, gaan we daar vol voor. Maar zover zijn we nog niet.”

Volledig scherm Maarten Bellens is de nieuwe voorzitter van Groen Nijlen. © rv