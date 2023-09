Koop een teruggevonden fiets aan een zacht prijsje op de markt

Werken aan fietspad Berlaarse­steen­weg: “Autover­keer verloopt wisselend met verkeers­lich­ten”

Aan het fietspad langs de Berlaarsesteenweg wordt er van 28 tot en met 31 augustus gewerkt, in het deel tussen de Bartstraat en de Grote Nete. De fietsers rijden op een tijdelijk noodfietspad. Autoverkeer verloopt wisselend met verkeerslichten. Aan de werfzone is de maximale snelheid 50 kilometer per uur. “Het deel van het fietspad van aan de Bartstraat tot aan de grens met Berlaar aan de brug over de Grote Nete moet terug geïmpregneerd worden. Dit betekent het aanbrengen van een laag die water afstoot en die het beton van het fietspad lange tijd beschermt tegen gebruik van bijvoorbeeld dooizout. Dit gebeurt best vóór de winter en om de overlast te beperken ook voor de start van het nieuwe schooljaar”, deelt het lokaal bestuur mee.