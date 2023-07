Kleine snelheidsovertreding brengt niet gekeurde wagen aan het licht

NET OPEN. Kim (32) en Laurenz (27) openen pop-up yogastudio tussen de verbouwin­gen: “Meer dan een mat heb je niet nodig”

Yogastudio’s doen vaak de deuren dicht voor de zomervakantie. Yogi’s Kim en Laurenz willen dat gat graag opvullen, maar ook een fijne vakantie in eigen land aanbieden. Omdat Kim bezig is met verbouwingen in haar huis, is de hele benedenruimte vrij. De ideale plaats voor hun pop-up yogastudio Summer Soul. Daarnaast staan er nog heel wat leuke activiteiten gepland zoals suppen en kajakken: “Het is in een ruwe omgeving, maar het gaat vooral om plezier maken”, zegt Kim.