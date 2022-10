Julia (85) werkt drie jaar aan borduurwerk 'De Kus’: “Je begint klein, maar snel heb je de microbe te pakken ”

Ooit gingen we op bezoek bij Julia Dillen voor een reportage over haar duizenden lepeltjes. Maar de Nijlense heeft nog andere hobby’s, en één daarvan is borduren. “Dat is een gave die ik van mijn moeder zaliger heb overgenomen”, vertelt Julia. “Twintig jaar lang heb ik patchwork gedaan, maar dan ben ik overgegaan op borduren. Sinds een negental jaar ben ik aangesloten bij ’t Vingerhoedskruid, een club van ijverige borduursters onder leiding van Marie-Louise Draelants. Je begint klein, maar snel heb je de microbe te pakken en wil je meer en meer.”

Julia heeft een grote bewondering voor de meesterwerken van beroemde schilders. “In Wenen kon ik de werken van Gustav Klimt bewonderen, en het idee om ooit een Klimt te borduren, was geboren. Zo begon ik drie jaar geleden aan ‘De Kus’ van Klimt.” Na drie jaar is haar borduurwerk klaar, en zal het te bewonderen zijn op een tentoonstelling in Wijnegem, in de kapel van gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis. Naast ‘De Kus’ is Julia vertegenwoordigd met vier andere werken.

Volledig scherm De borduurtentoonstelling in Wijnegem. © Klaas De Scheirder

Eigen interpretatie

“Het is inmiddels vijf jaar geleden dat ’t Vingerhoedskruid nog exposeerde, corona stak ook de handwerkvereniging stokken in de wielen”, vertelt Marie-Louise Draelants, voorzitster van ’t Vingerhoedskruid. “Maar bekijk het van de positieve kant: door de lockdown en allerlei beperkingen van vrijetijdsbesteding, konden de borduursters veel tijd spenderen aan hun creatieve hobby. Gelukkig bleven de winkels met naai- en borduurgerief open! Het resultaat mag dan ook gezien worden: ‘De Kus’ van Julia is met talloze fantasievolle steken, schitterende kleurrijke draden en hier en daar enkele kraaltjes een eigen interpretatie van het beroemde kunstwerk.”

Naast de werken van Julia tonen de borduursters meer dan 101 werken in kruissteek, canvasborduren, schilderen met de naald, crewelborduurwerk en naaldkant. De tentoonstelling van ’t Vingerhoedskruid loopt van 29 oktober tot en met 8 november in ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem. De expo is alle dagen doorlopend open van 11 tot 17 uur, inkom bedraagt 5 euro (gratis voor -12 jaar).

