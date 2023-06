Juf Marleen neemt afscheid van haar peuters na 23 jaar carrière in Klokkenlaan: “Ooit nog les gegeven aan kinderen van prinses Astrid”

Buurtbewo­ners befaamde ‘bloembak­ken’ bij zone 30 aan Bouwelse Steenweg: “Volharden in flitscon­tro­les is enige wat zal helpen”

Herenthout is al vele maanden in de ban van de zogenaamde ‘Poorteffecten’ die de zone 30 in het dorpscentrum aanduiden. De huidige bloembakken worden in de toekomst vervangen door vaste bloemperken maar volgens enkele buurtbewoners aan de Bouwelse Steenweg gaat dat ook niet helpen om trager te rijden. “Wanneer je hier even gaat zitten en het schermpje met de snelheid in de gaten houdt, rijden negen op de tien chauffeurs nog steeds sneller dan 30 per uur”, klinkt het.