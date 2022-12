Jour Tibour sneuvelt door besparingen: “We vinden het belangrijker dat belastingen niet verhogen”

Lier Verhuis zaterdag­markt, verkeers­maat­re­ge­len Kerst in Konings­hooi­kt, Spoorweg­tun­nel en Kartuizers­vest afgesloten in december

Naar aanleiding van Kerst in Lier wordt de wekelijkse markt op zaterdag 17 december en 7 januari verplaatst naar het Renaat Veremansplein en omgeving. De marktkramen worden opgesteld op het Renaat Veremansplein, in de Ernest Staeslei, in de Rederijkerslei, in een deel van de Kruisbogenhofstraat en een deel van de Anton Bergmannlaan. Die laatste twee worden aan beide zijden doodlopend. De doorgang van de Parelstraat via het Renaat Veremansplein naar de Kantstraat blijft mogelijk.

15 december