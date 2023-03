Jonas (38) en Stijn (43) starten met betaalbare eetavonden in café De Roskam

“Als je hier aan de toog zit, hoor je veel verhalen. We merken dat het voor veel mensen sinds de coronacrisis financieel een pak moeilijker is geworden”, aldus Stijn. “De crisis hakt stevig in op het huishoudelijk budget. Voor velen is het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld iets te gaan eten, hierdoor raken ze verzeild in een sociaal isolement of eenzaamheid. Daarom besloten we een vzw op te richten met als doel maaltijden aan te bieden aan zeer democratische prijzen.”

15 euro voor een maaltijd

De naam van die vzw? De Helpende Hand van Nijlen. “We willen een sociaal kader creëren waar mensen terecht kunnen voor een gezellige babbel bij een lekker bord eten. We zullen regelmatig eetdagen organiseren waarvoor mensen zich vooraf kunnen inschrijven. We kondigen vooraf aan wanneer deze dagen plaatsvinden, wat er op het bord zal liggen en wat het zal kosten. Dat zal rond 15 euro zijn voor een maaltijd met een goed getapte pint erbij, of iets anders. Iedereen is welkom. We beginnen met één eetavond per maand, de eerste vindt plaats in april. Afhankelijk van het succes van die eetavonden, kunnen dat er meer worden.”

Jonas is uitbater van café De Roskam, een volkscafé in Nijlen waar de eetdagen zullen plaatsvinden. Stijn is een gediplomeerde kok met ervaring in de restaurantwereld. “De perfecte combinatie om er een sociaal succes van te maken”, klinkt het. “Voor ons telt maar één ding: de mensen moeten buitengaan met een voldaan gevoel en een glimlach op het gezicht.”

