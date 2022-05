Hinder voor verkeer in Kessel-Dorp van 9 tot 13 mei

Voor onderhoud aan de waterleiding zijn er van 9 mei, 7 uur, tot en met 13 mei, 16 uur, werken in de Stationssteenweg van de aansluiting met Kessel-Dorp tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat. In dat deel van de Stationssteenweg is er ook een parkeerverbod. De omleiding voor doorgaand verkeer gaat langs Kessel-Dorp, Smoutmolendreef, Nieuwstraat, Radiostaat en Liersesteenweg. Fietsers kunnen wel door. De enkelrichting in het gedeelte tot de Nieuwstraat wordt opgeheven zodat bewoners in en uit de straat kunnen.