Hinder in Kessel-Dorp door afbraak van woningen: “Van 16 tot 31 augustus geen doorgaand verkeer mogelijk”

In de tweede helft van augustus vinden er in Kessel-Dorp werken aan nutsleidingen plaats en ook afbraakwerken aan de woningen 65-67. Voor deze werken wordt de rijbaan ingenomen. “Er is van 16 tot 31 augustus geen doorgaand verkeer mogelijk via Kessel-Dorp, de werfzone zal afgezet worden. Enkel fietsers in de richting naar Nijlen kunnen passeren”, deelt het lokaal bestuur mee. “Om de werken veilig te laten verlopen, wordt Kessel-Dorp afgesloten vanaf Kessel-Dorp 61 tot de Berlaarsesteenweg. Voor de auto’s is er een omleiding voorzien richting Nijlen via Stationssteenweg, Nieuwstraat en Smoutmolendreef. Richting Lier is dat via Smoutmolendreef, Nieuwstraat en Radiostraat.” Fietsers richting Nijlen kunnen wel gewoon passeren aan de werfzone. Voor de fietsers komende van Nijlen wordt er een omleiding voorzien via de doorsteek richting Pastoor Schelkensplein -Pastoriestraat-Kessel-Dorp .Voetgangers richting Lier moeten ook oversteken. “De Sint-Lambertusstraat wordt gedurende de periode alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer en de enkelrichting wordt opgeheven. Er komt een parkeerverbod op de parking aan Kessel-Dorp voor de kerk 16 augustus 7 uur tot en met 31 augustus 17 uur”, klinkt het nog.