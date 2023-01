Hinder in heel wat Nijlense straten door aanleg van glasvezel

NijlenIn de periode van 30 januari tot en met 30 mei zijn er in heel wat straten in Nijlen werken voor de aanleg van glasvezelkabels. De hinder vindt enkel tijdens de werken plaats, en dus niet de hele periode. Het is nog niet duidelijk wanneer de werken waar juist plaatsvinden

In de Katerstraat (tussen Bouwelsesteenweg - Elsendonkstraat en Elsendonkstraat - Paashoekstraat), Voort, Bremweg, het doodlopend stuk van de Paashoekstraat, Sparrijdershof, Distelhof en Mussenpad zal er een wegversmalling zijn op de enkele weg zonder verkeerslichten. Tijdens de werken is er wisselend verkeer met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur en een parkeerverbod langs beide kanten van de weg.

In het stuk van de Paashoekstraat tussen het doodlopend stuk en de Laurys Gewatstraat staan er tijdens de werken verkeerslichten, geldt er een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur en ook een parkeerverbod langs beide kanten van de weg.

Werken op dubbele banen

In de Beekstraat, Sportstraat, Pater Damiaanstraat, Elsendonkstraat, Katerstraat (tussen Paashoekstraat en Katerstraat 98), Paashoekstraat (tussen Katerstraat en Elsendonkstraat), De Wip, Hooidonkstraat (tussen Bergsgoorstraat en Vonderstraat), Laurys Gewatstraat (tussen Bouwelsesteenweg en Elsendonkstraat), Heibloemstraat (van Broechemsesteenweg tot Mit de Bakelhof), Mezenlaan, Mit de Bakelhof, Nachtegalenlaan, Vinkenlaan, Reigerslaan, Tuinwijk en Gebroeders Van Raemdonkstraat (tussen Zwaluwenlaan en Zwanenstraat) is er een wegversmalling op de dubbele baan zonder verkeerslichten. Er geldt een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur en een parkeerverbod langs beide kanten van de weg.

In de Zwanenstraat, de Zwaluwenlaan en de Gebroeders van Raemdonckstraat vanaf Albert Kanaalstraat tot Zwaluwenlaan staan er tijdens de werken verkeerslichten, geldt er een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur en ook een parkeerverbod langs beide kanten van de weg. Naast de werfzone is er een noodvoetpad voorzien.

Enkelrichting

De volgende straten zijn enkelrichting als de werf zich daar bevindt (niet voor fietsers): Bergsgoorstraat (enkelrichting richting Bouwelsesteenweg), Hooidonkstraat (tussen de Laurys Gewatstraat en de Bergsgoorstraat), Laurys Gewatstraat (tussen Elsendonkstraat en Paashoekstraat).

Meiren en Boerke Naasweg zijn tijdens de werken enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De Vennestraat en de Kortestraat zijn tijdens de werken volledig afgesloten (uitgezonderd voor fietsers) voor maximaal één dag tussen 9 en 16 uur.

