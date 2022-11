Herstellingen aan dak van githo nijlen zijn afgerond

Lier Theater Schoolbond brengt nieuw stuk ‘Bloed, zweet en tranen’

Op 25 november gaat de nieuwste productie van Theater Schoolbond uit Lier in première. Het stuk ‘Bloed, zweet en tranen’ gaat over een vader die zijn zoon tot het uiterste drijft in een poging om van hem een topwielrenner te maken.

14 november