Heb jij de juiste dansmoves? Schrijf je in voor audities hiphop bij dansschool Create

Britse band Ideal Forgery brengt covers van Nirvana en Led Zeppelin in ‘t Wit Paard

Café ‘t Wit Paard in Heist-Goor ontvangt op woensdag 24 mei de Britse band Ideal Forgery. Deze uit Manchester afkomstige groep brengt een mix van eigen songs en covers van onder andere Nirvana, Ben Howard, Sting en Led Zeppelin. De set start om 21 uur, toegang is gratis. Café ‘t Wit Paard vind je in de Pastoor Mellaertsstraat in het dorpshart van Heist-Goor.