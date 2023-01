Groen Nijlen gaat met 'vacatures' op zoek naar nieuw politiek talent

Met zes kleurrijke vacatures willen de Nijlense groenen tonen dat er voor iedereen een plek is binnen de partij. “Omdat we, naast de enthousiaste allround-vrijwilligers, ook specifiek op zoek zijn naar bepaalde talenten, vormt deze aanpak een leuk alternatief voor de klassieke oproep tot vrijwilligers", aldus Maarten Bellens. “We merken dat veel inwoners graag hun steentje willen bijdragen aan de lokale gemeenschap, maar niet altijd weten hoe ze daar best mee beginnen of wat daarvoor nodig is. In de praktijk blijkt de drempel vaak hoog om zich effectief aan te sluiten bij een lokale politieke beweging.”