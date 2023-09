Gratis Filmvoorstellingen op Wereld Alzheimerdag

Band uit Nijlen prijkt op Ierse nationale omroep

De Brandies Band is een groep uit Nijlen opgebouwd rond singer-songwriter Kris Van de Branden. Op hun laatste album ‘Yeats to Music’ staan tien nummers gebaseerd op het werk van de wereldberoemde Ierse dichter W.B. Yeats. Dat nieuws heeft ook het land van oorsprong van de dichter bereikt, want er verscheen vandaag een interview op de Ierse nationale omroep RTE. Dit jaar is niet toevallig het jaar dat Yeats 100 jaar geleden de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst nam.