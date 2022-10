Githo organiseert eigen toernooi Muurke Klop: “Dit populaire balspel behoort intussen tot de Nijlense folklore”

Nijlen Marina Borremans (58) van schoenen­win­kel Passo maakt eigen handtassen­lijn: “Ik ben een ‘sjakossen­freak’”

In 2020 begonnen Marina en haar partner Laurens schoenenwinkel Passo in de Statiestraat in Nijlen. Daar verkoopt Marina nu ook haar eigen collectie lederen handtassen, van a tot z zelfgemaakt in haar naaikamer thuis. Marina heeft – naast voor schoenen – namelijk een grote passie voor handtassen. “Elke collectie kreeg de naam van een dochter, schoondochter of mijn hond.”

23 oktober