Githo Nijlen breidt uit met extra studierichting Moderne talen-Wetenschappen.

“Wij zijn bijzonder fier dat wij onze leerlingen deze studierichting kunnen aanbieden”, zegt algemeen directeur Steven Helsen. “Dit is een logisch gevolg van de evolutie die wij als school doormaken. Onze focus op wetenschap, technologie, techniek en ondernemen maakt dat we de voorbije jaren zeer gericht nieuwe studierichtingen aan ons aanbod hebben toegevoegd, zoals zeer recent nog de doorstroomrichting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen. Dit maakt dat we al een aantal jaar kunnen rekenen op een stijgend leerlingenaantal. Wij willen deze leerlingen een ruim studieaanbod bieden, zodat ze op basis van hun talenten en interesses een boeiende richting kunnen kiezen die hen voorbereidt op een mooie toekomst.”

Ook leerkracht Annelies Boekaerts is enthousiast over de nieuwe studierichting. Zij is klasleerkracht van het vierde jaar Wetenschappen ASO. “Een heel fijne klas met toffe meisjes en jongens. Velen van hen zullen volgend jaar de richting Wetenschappen-Wiskunde volgen, maar er zijn er ook die verder willen inzetten op moderne talen of zich via een minder wiskundige richting willen voorbereiden op het hoger onderwijs. Die mogelijkheid was er op dit moment nog niet op onze school, dat euvel is bij deze verholpen. Ik heb overigens zelf de studierichting Moderne Talen-Wetenschappen gevolgd toen ik in het secundair onderwijs zat, en ben dan ook blij dat onze school deze mogelijkheid nu ook biedt.”