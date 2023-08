Heistse Senioren feesten in september met De Romeo’s

De Heistse seniorenraad organiseert op 4, 5, 6 en 7 september een seniorenfeest voor alle Heistse senioren in Cultuurcentrum Zwaneberg. Op het podium staan Clown Rocky, Showballet Showcase, De Romeo’s en variété Ezra Veltman. De deuren openen om 14 uur, einde is om 17.30 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via 015 46 18 20 of via mail senioren@heist-op-den-berg.be tot 25 augustus. Betalen kan alleen via overschrijving.