Gemeenteraadslid (35) vroeg 14-jarig meisje om naaktfoto's, verdediging hoopt op opschorting: “Het gaat hier niet om perverse man”

Lier Lier heeft hoogste corona-incidentie van provincie, maar risicogroe­pen blijven redelijk gespaard: “Vooral schoolkin­de­ren en jonge ouders besmet”

17 maart Met 396 besmettingen per 100.000 inwoners had Lier in de voorbije week de hoogste corona-incidentie in de provincie Antwerpen. Sinds een dag of tien gaat de Lierse curve haast kaarsrecht naar boven. Toch is er volgens waarnemend burgemeester Rik Verwaest (N-VA) geen reden tot blinde paniek: “De besmette personen zijn vooral schoolkinderen en jonge ouders en behoren dus niet tot de grootste risicogroepen.”