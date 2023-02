Gemeente Nijlen schenkt 2.000 euro aan Turkije en Syrië

Nijlen Hinder in Woeringen­straat en Gemeente­straat door werken

In de krokusvakantie worden er in Nijlen nutswerken uitgevoerd in de Woeringenstraat en de Gemeentestraat, en er wordt gewerkt aan de spooroverweg in de Woeringenstraat. De werken worden gebundeld in de schoolvakantie omdat er dan minder jonge fietsers - en ook minder autoverkeer - onderweg zijn.