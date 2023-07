Geen doorgaand verkeer in Grote Puttingbaan van 7 tot 11 augustus

Cafébazin Liliane zoekt overnemer voor café De Molen en feestzaal: “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk”

“Mijn ouders openden de zaak in 1953. Ik heb nooit iets anders geweten, maar aan alles komt een einde” In Wiekevorst broedt cafébazin van De Molen Liliane Deckers (59) op pensioenplannen en daarom zoekt ze samen met echtgenoot Luc Van den Bulck (65) naar een overnemer voor de zaak. Die zaak is best groot, want ze telt naast een café ook een woonst, een tuin en een uitgeruste feestzaal met keuken.