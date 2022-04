Fluvius werkt in Albert Kanaalstraat: enkelrichtingsverkeer tijdens werkzaamheden

“De werkzaamheden vinden dan plaats langs de even kant van de Albert Kanaalstraat. Dit is de rechterkant als je naar de kerk toe rijdt. Fluvius werkt op de voetpaden, de parkeerstrook en ook op een deel van de rijbaan. Tijdens deze fase is er een parkeerverbod langs de kant van de even huisnummers. Er is in de Albertkanaalstraat ook enkel verkeer mogelijk komende vanuit Broechem naar het centrum. Fietsers kunnen door in de beide richtingen en voor voetgangers is er een noodvoetpad”, deelt het lokaal bestuur mee. In de tweede fase, van 2 mei tot en met 4 mei, verplaatsen de werken zich naar de zijde van de oneven huisnummers ofwel de linkerkant als je naar de kerk toe rijdt. “De situatie in de straat is dan identiek met enkelrichting, een parkeerverbod op de parkingplaatsen en noodvoetpaden. De omleiding voor auto’s in de richting naar Broechem gaat langs Gemeentestraat, Elsendonkstraat, Paashoekstraat, Katerstraat en Zwanenstraat.”