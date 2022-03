Elle (5) uit Kessel moet voor ingrijpende operatie naar Griekenland, mama Nathalie zamelt geld in: “België betaalt behandeling van 23.000 euro niet terug”

Spelen, lopen, op klimrekken kruipen,... Het zijn doodnormale activiteiten voor een vijfjarige, maar voor Elle Michiels uit Kessel is dat allemaal veel minder vanzelfsprekend. Elle heeft cerebrale parese - hersenverlamming - waardoor ze een motorische beperking heeft. Bij Elles geboorte ging het mis: ze kwam al na 26 weken ter wereld, en kreeg een hersenbloeding. “Haar toekomstbeeld was volgens de dokters heel somber”, vertelt mama Nathalie Verhaegen (33). “Zo zou ze nooit zelfstandig kunnen lopen of zitten. Daarbij had ze heel zwakke longen bij de geboorte. De dokters stelden ons voor de keuze: doorgaan met de behandeling, of ermee stoppen en er enkel voor zorgen dat ze geen pijn zou hebben. Wij wilden Elle zelf laten beslissen: zolang zij vocht, vochten wij met haar mee. Ze zou zelf wel aangeven wanneer het genoeg was geweest.”

Doorzettingsvermogen

Wonderwel boekte Elle toch vooruitgang. Maar ze zou wel met een hersenverlamming door het leven moeten gaan. “Vooral van haar beentjes heeft ze veel last”, aldus Nathalie. “Stappen is voor haar moeilijk, ze draagt constant rijglaarsjes. De normale dingen die kinderen van haar leeftijd doen, vragen voor haar heel veel energie. Fietsen lukt haar nog niet, de trap afgaan is heel moeilijk, ze valt vaak,... Elle zit nu ook met veel vragen: waarom ze een hersenbloeding heeft gehad en of ze ooit zal kunnen lopen zoals de andere kindjes bijvoorbeeld. Maar ondanks alles is Elle een heel vrolijke meid. Ze laat ook telkens alle onderzoeken en tests zonder problemen doen. Haar doorzettingsvermogen heeft haar al heel ver gebracht en is voor veel mensen een voorbeeld.”

Volledig scherm Elle en haar mama Nathalie uit Kessel. © Klaas De Scheirder

Twaalf uur per week

Elle is al heel haar leven in Leuven in behandeling, maar daar zag Nathalie weinig vooruitgang. “Voor je kind wil je altijd het beste, dus contacteerden we andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten”, gaat Nathalie verder. “Op die manier ontdekten we twee jaar geleden de ABR-massagetherapie. Hoewel die therapie veel tijd, energie en centen kost, hebben we daar nog geen seconde spijt van gehad. De therapie is gericht op het herstel van de bindweefsellagen. Drie keer per jaar gaan wij daarvoor naar Hasselt, waar we oefeningen aangeleerd krijgen die we dagelijks thuis uitvoeren met Elle, twaalf uur per week. Daardoor ontspannen haar spieren beter, je ziet echt verbetering. Vroeger had Elle bijna geen nek, nu zijn haar schouders al veel meer ontspannen. Heel haar lichaam beweegt soepeler, het hangt niet meer als één blok samen. “

Volledig scherm Elle Michiels uit Kessel volgt een ABR-massagetherapie, waardoor haar spieren veel soepeler worden. Links zie je Elle in augustus 2020, rechts in augustus 2021. © rv

Soepelere spieren

In juni vorig jaar kreeg Nathalie ook lucht van een operatie, die enkel in de Verenigde Staten of Griekenland uitgevoerd wordt. “Ik ben daarover beginnen opzoeken, en de resultaten bij andere kinderen zijn echt heel mooi. Het is een vrij simpele operatie, waarbij ze met een laserpen kleine gaatjes prikken in de bindweefsellagen. Hierdoor gaat het bindweefsel meer ruimte hebben zodat de spieren minder gespannen staan en beter kunnen bewegen. Komende maandag vertrekken we naar Griekenland, op donderdag ondergaat Elle de operatie en zaterdag zijn we terug.”

Quote Ik vind het heel belangrijk dat ouders met een kind met cerebrale parese niet bij de pakken blijven zitten omdat dokters hier zeggen dat er geen hoop is. Er is altijd hoop. Nathalie Verhaegen

Volledig scherm Elle Michiels kan moeilijk stappen, maar op de trampoline springen lukt wel al behoorlijk. © Klaas De Scheirder

Maar zo’n operatie is uiteraard niet gratis. Nathalie moet er 17.000 euro voor neertellen. Ook de ABR-massagetherapie moet ze uit eigen zak betalen. Dat kost nog eens 6.000 euro per jaar. Het Belgische ziekenfonds betaalt noch de operatie, noch de therapie terug. “In België geloven ze er volgens mij niet in dat die therapieën en de operatie effectief werken”, aldus Nathalie. “Maar er zijn zoveel kinderen die bewijzen dat ze wel vooruitgang boeken. We hopen dat de operatie ook hier in België gangbaar wordt, voor alle kinderen die na Elle komen. Ik vind het heel belangrijk dat ouders met een kind met cerebrale parese niet bij de pakken blijven zitten omdat dokters hier zeggen dat er geen hoop is. Er is altijd hoop.”

Snoepverkoop

Nathalie is ondertussen een snoepverkoop gestart om de operatie te bekostigen. De bedoeling is om voor de zomer nog een eetfestijn te organiseren. “De familie heeft de operatie ondertussen voorgeschoten, maar dat willen we uiteraard snel terugbetalen. Ik ben hen heel dankbaar: ook de ABR-oefeningen duren dagelijks meer dan een uur, die kunnen we enkel doen door de hulp van mijn ouders. Zij stoppen hier heel wat tijd in, omdat ikzelf ook nog werk.”

Snoepzakjes bestellen kan via mail op het adres powertorunformydream@hotmail.com, telefonisch via 0494598830 of op de Facebookpagina Power to run for my dream #Elle. Betaling kan bij levering of via overschrijving op BE59 9734 2578 0726. Een snoepzakje kost 5 euro.

Volledig scherm Elle Michiels uit Kessel heeft cerebrale parese en stapt daardoor met rijglaarsjes. © Klaas De Scheirder