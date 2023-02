Een op vier Vlamingen heeft migratieachtergrond: bekijk hier hoe divers Nijlen is

Regio Mechelen Ochtendwan­de­lin­gen, pannenkoe­ken en fototen­toon­stel­lin­gen - 7 tips voor dit weekend in regio Mechelen

Nog geen plannen dit weekend? Geen zorgen! Dit weekend valt er heel wat te beleven. Je kan overdag vogels spotten in Putte of ‘s nachts sterren kijken in Duffel. Daarnaast kan je met je kind gaan skaten in the Aware House in Mechelen, terwijl jij geniet van een smakelijke pannenkoek. Als je honger daarmee nog niet gestild is, kan je nog meer pannenkoeken gaan eten in Berlaar ter ondersteuning van organisatie Samana. Wij zochten zeven activiteiten om dit weekend te doen in Rivierenland.