Drie zussen organiseren boerderijkamp in Bevel: “We willen kinderen opnieuw in contact brengen met de natuur”

De Emiliushoeve is voor de drie Bevelse zussen - met een groot hart voor de natuur – een soort tweede thuis. Hun ouderlijke huis ligt in dezelfde straat, en de boerderij was vroeger eigendom van hun nonkel. Momenteel is de Emiliushoeve een zorgboerderij met een dagwerking voor mensen met een beperking, maar in augustus wordt de hoeve voor één week het decor voor het boerderijkamp van Yasmine, Geraldine en Charline. Lagereschoolkinderen kunnen er een week lang ravotten, dieren verzorgen, knutselen, enzoverder.

Liefst buiten

Inspiratie haalden de drie zussen uit de kruidenkampjes die ze als kind samen deden. “Dat vonden we altijd de leukste week van het jaar”, vertelt Charline. “Wij zijn alle drie het liefst buiten. Daarbij doen we nu ook allemaal iets met mensen. Yasmine is orthopedagoge, ze deed op de Emiliushoeve al ervaring op in paardentherapie en -coaching. Geraldine, of ‘juf Dientje’, is kleuterjuf in hart en nieren. Ikzelf ben loopbaanbegeleider en stresscoach, en ik geef ook sportsessies in de natuur.”

Het boerderijkamp van de zusjes Neyrinck was ook vorig jaar een succes.

Back to basics

De zussen droomden er al een tijdje van om samen kinderkampen te organiseren, waarbij ze ‘back to basics’ gaan, kinderen zich kunnen uitleven en iets bijleren over zichzelf en de natuur. “Ik had al lang een draaiboek liggen, maar vorig jaar maakten we onze droom eindelijk concreet”, aldus Geraldine. “Dat we dit kamp kunnen organiseren in onze eigen straat, midden in het groen en tussen de dieren, maakt het extra plezant.”

“Vorig jaar waren er 20 kindjes ingeschreven, en ook dit jaar houden we het kleinschalig. Het is fijner om in kleine groepen te kunnen werken. Zo gaan we ’s ochtend de dieren verzorgen en eten geven, maar we knutselen ook, we bouwen kampen, we bakken koekjes of we ravotten in de bossen. We spelen vaak natuurgerelateerde spelletjes, en vorig jaar gingen we bijvoorbeeld naar de aardbeienboer om zelf aardbeien te plukken en er nadien confituur van te maken.”

Tijdens het boerderijkamp van de zusjes Neyrinck komen kinderen weer in contact met de natuur.

Goed team

“We voorzien een toffe mix van activiteiten, toegankelijk voor elk kind”, vertelt Yasmine. “We denken niet in hokjes: er zijn geen strakke schema’s, kinderen kunnen hier gewoon zichzelf zijn en genieten. Onze kampen zijn ook toegankelijk voor kinderen met een beperking. Vorig jaar was er een jongen in een rolstoel bij: toen we een spelletje speelden waarbij de kinderen over een mesthoop moesten springen, hebben de andere kinderen voor hem een brug gebouwd. Zo leren kinderen met elkaar omgaan, wie je ook bent. Maar het is niet de bedoeling dat er énkel kinderen met een beperking deelnemen. Het leuke eraan is net dat er een mix is.”

De drie zussen blijken een goed team te zijn. “Het is superleuk om samen met mijn zussen zoiets te kunnen doen”, aldus Charline. “iedereen denkt aan iets, iedereen heeft zijn talent. En als het eens botst, weet je dat het sowieso weer goedkomt.” “Wij kunnen alles tegen elkaar zeggen, er zijn geen remmingen”, vult Geraldine aan. “Op termijn zou het fijn zijn om samen nog meer kampen te organiseren, of workshops doorheen het jaar.”

Het boerderijkamp voor kinderen van 5 tot 12 jaar vindt plaats van 1 tot en met 5 augustus, telkens van 9 tot 16 uur (opvang is mogelijk vanaf 8 uur tot 17 uur). De prijs voor het kamp is 230 euro, inclusief drank, warme lunch, gezonde tussendoortjes en verzekering. Van 8 tot 10 juli organiseren de zussen ook een kadeekeskamp voor kleuters, in de tuin van hun ouderlijke huis. Dat kamp kost 135 euro. Inschrijven kan via hello@charlineneyrinck.be of via www.charlineneyrinck.be

Tijdens het boerderijkamp van de zusjes Neyrinck maken kinderen kennis met de dieren op de boerderij. Links: Charline, rechts: Yasmine.