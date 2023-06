Drie weken geen doorgaand verkeer mogelijk via Kessel: werken aan Grote Steenweg en Kessel-Dorp

Vanaf 12 juni zijn er werken op de Grote Steenweg en Kessel-Dorp in Kessel. Oversteekplaatsen worden verplaatst zodat ze beter aansluiten op de voet- en fietspaden en ze worden ook duidelijker aangegeven. In de laatste week van juni zijn er ook werken in Kessel-Dorp aan de aansluiting met de Berlaarsesteenweg. Er is in de hele periode geen doorgaand verkeer mogelijk via Grote Steenweg en Kessel-Dorp. In de laatste fase kan je ook niet via Kessel-Dorp van en naar Berlaar.