Drie locaties in Nijlen mogelijks vervuild met PFAS: “Nemen voorzorgsmaatregelen, maar er is geen reden tot paniek”

NijlenDrie locaties in de gemeente Nijlen zijn mogelijks vervuild met PFAS. Het gaat om de fabriekssite van Artilat, een oefenterrein van de brandweer in de Kerkstraat en het grasplein aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Het lokaal bestuur neemt voor alle zekerheid voorzorgsmaatregelen en verwacht binnen enkele maanden resultaten van een onderzoek. “Reden tot paniek is er niet”, klinkt het.

Na het ontdekken van de PFAS vervuiling in de buurt van de 3M fabriek in Zwijndrecht bleek dat deze stof mogelijk ook aanwezig is op terreinen waar met blusschuim werd of wordt gewerkt. In Nijlen zijn er zo drie plaatsen in kaart gebracht. “Op deze plaatsen nemen buurtbewoners best enkele voorzorgsmaatregelen, in afwachting van verder onderzoek. Deze maatregelen gelden in een straal van 100 meter rond deze zones. Vanwege een industriële brand in het verleden werd de site van Artilat aangegeven, net als het oefenterrein van de brandweer in de Kerkstraat en het grasplein aan de Klokkenlaan, vanwege brandweeroefeningen in het verleden”, duidt mileuschepen Tom Covens (CD&V).

Volledig scherm Het grasplein aan de kerk in de Klokkenlaan is mogelijks vervuild © Google

Onderzoeken

“Op het terrein van Artilat gebeurde een beschrijvend bodemonderzoek maar daarin werd niet specifiek gepeild naar aanwezigheid van PFAS of PFOS omdat dit een regulier bodemonderzoek was. Om ook hier uitsluitsel over te hebben, vraagt de gemeente aan Artilat om zo snel mogelijk het nodige te doen. Voor de Kerkstraat hebben we als gemeente de opdracht gegeven om een onderzoek te starten. Op 21 februari werden er in de Klokkenlaan grondstalen genomen en op 8 maart volgde een analyse van het grondwater. De resultaten hiervan volgen binnen enkele maanden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet deze resultaten eerst nog vrijgeven. In afwachting raadt het college omwonenden van de sites in de Klokkenlaan en Kerkstraat aan om voorzorgsmaatregelen te nemen.”

Maatregelen

Die maatregelen bestaan onder andere uit het vermijden van het eten van zelf-geteelde groenten en fruit, eieren van eigen kippen en zelf-geteeld kleinvee. Er wordt ook afgeraden om compost niet als meststof voor de tuin te gebruiken en grondwater te gebruiken. “Een verhaal als in Zwijndrecht gaan we hier niet meemaken. Er is geen reden tot paniek, het gaat enkel om het nemen van voorzorgsmaatregelen. Nijlen is een landelijke gemeente, waar heel wat inwoners groenten en kippen in hun tuin hebben, en we zijn bovendien dichtbevolkt. We willen zo snel mogelijk uitsluitsel over de zaak.”