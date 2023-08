Dieven breken thuiswinkeltje open: “Dankzij hartverwarmende reacties gaan we ermee door”

Een kraak in de nacht van donderdag op vrijdag deed hen even twijfelen, maar de uitbaters van het thuiswinkeltje aan de kerk van Kessel gaan toch door het hun sympathieke initiatief. “Ik begon het als kind, met de verkoop van druiven uit de tuin aan een tafeltje”, vertelt initiatiefneemster Jolien Alen (22).

Hoelang het winkeltje op de oprit in de Gasthuisstraat bestaat, kan Jolien niet precies zeggen. “Ik moet een kleuter geweest zijn, of mogelijk zat ik al in de lagere school. Ik zette mij aan een tafeltje om druiven uit de tuin te verkopen. Later kwamen er een collectebus, vervolgens een afdak en uiteindelijk de huidige kast op wieltjes”, doet ze het verhaal.

In het winkeltje verkopen zij en haar mama Inge Notelteirs producten uit de tuin, al dan niet beperkt tot pakweg vijgenconfituur en fruitsap, en hebbedingetjes als zelfgemaakte sleutelhangers of lavendelzakjes. Dat ging lange tijd goed; mensen staken plichtsbewust de gevraagde bijdrage in de gleuf. “Het is een zelfbedieningswinkeltje gebaseerd op het eerlijkheidsprincipe. Dat loopt al jaren goed; anders zouden we er al lang mee gestopt zijn.”

’s Nachts los

Ze lieten de voorkant van de kast tegenwoordig ’s nachts zelfs los staan. “Bewoners van het woonzorgcentrum maken soms al heel vroeg een wandeling om de warmte voor te zijn. Zo kunnen ze al iets nemen.” Het gebeurde volgens Jolien wel eens dat er voor een product niet betaald werd, maar dat viel heel goed mee. Tot donderdagnacht 3.57 uur twee onverlaten met de fiets arriveerden.

Op camerabeeld is te zien hoe twee jongemannen in een grijze en donkergrijze jogging en het hoofd verborgen onder een pet met geweld de achterkant van de kast openbreken om bij het geldemmertje te kunnen. Hun buit: zo’n vijftig euro die de eigenaars vergeten waren uit de kast te halen. Daarnaast stalen ze fruitsap.

Volledig scherm Jolien Alen bij het thuiswinkeltje aan de kerk van Kessel. © Marc Aerts

De eigenaars dienden klacht in bij de politie, al verwacht Jolien daar niet zo heel veel van. “Dit is maar een thuiswinkeltje. Al zijn blijkbaar in de buurt nog vernielingen aangericht. Zo zou er in dezelfde nacht ook geprobeerd zijn om in te breken in de frituur.”

Breuk in vertrouwen

Er was heel wat herstelwerk nodig om het versplinterde hout te herstellen. “Papa heeft zich er een avond aan gezet en het grootste deel is hersteld.” De inbraak zette Jolien en haar mama aan het twijfelen of ze er niet mee moesten ophouden, maar intussen hakten ze de knoop door: het kastje blijft.

“De kraak was vooral een breuk in het vertrouwen, maar we hebben intussen zoveel steunbetuigingen gekregen van de mensen van Kessel dat we beslist hebben ermee door te gaan. We maken hier sowieso al geen winst op, maar verlieslatend mag het ook niet worden.”

Naar de identiteit van de daders hebben moeder en dochter het raden. “En mocht blijken dat ze in de problemen zitten en geen eten hebben, dan zijn we nog bereid om te helpen. Maar niet op deze manier, want dat is niet eerlijk”, besluit Inge.

