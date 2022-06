De zelfpluktuin van Wim is een verborgen parel in Kessel: “Nergens in de regio vind je blauwe bessen zoals hier”

KesselNog relatief onbekend bij het grote publiek, maar zeker de moeite om deze zomer te ontdekken: de zelfpluktuin van Wim Van den Eynde (47) in Kessel. De blauwe bessen van de Bogaertsheide zijn nog verborgen parels, maar daar wil Wim nu verandering in brengen. “Ik geloof echt dat hier potentieel in zit: in de ruime regio is er niemand die biologische blauwe bessen teelt.”

Eind deze maand is het zover: dan begint er weer een plukseizoen in de Bogaertsheide in Kessel. De blauwe bessen in de zelfpluktuin zijn momenteel volop aan het groeien. De Bogaertsheide is nog vrij onbekend in de regio, al startte Wim met het project in 2013. Tot dan had hij gewerkt als finance manager bij een grotere Belgische winkelketen, maar het was tijd voor iets nieuws.

“Ik was altijd al bezig geweest met klein fruit als hobby”, vertelt Wim. “Toen ik deze grond heb kunnen kopen in 2013, was de keuze dus snel gemaakt. Blauwe bessen zijn heel gezond en waren destijds nog niet erg bekend. Daarbij bleek deze grond uitermate geschikt voor blauwe bessen.”

Wim Van Den Eynde van de Bogaertsheide.

Uniek in de regio

Wim begon met 600 planten, maar dat werden er al gauw veel meer. “In totaal hebben we nu ongeveer 5.000 planten. Ik heb de zelfpluktuin organisch laten groeien, en heb de laatste jaren eigenlijk weinig ‘reclame’ gemaakt voor de Bogaertsheide. Nu de planten groter worden, wordt het stilaan tijd dat meer mensen ons leren kennen. Voor andere pluktuinen moet je vaak naar Limburg of Oost-Vlaanderen gaan, hier in de regio was er nog een leemte. Ik geloof echt dat hier potentieel in zit, want in de regio Lier-Herentals-Antwerpen is er niemand die biologische blauwe bessen teelt.”

Zelf blauwe bessen gaan plukken in de Bogaertsheide, is heel eenvoudig. “Je komt gewoon langs tijdens de openingsuren, je krijgt een emmertje, en je plukt zoveel bessen als je maar wilt”, aldus Wim. “Dat mag 10 kilo of 100 gram zijn: je betaalt voor het gewicht dat je hebt geplukt, 9 euro per kilo. Je hoeft niets te reserveren, en je betaalt niets op voorhand. Voor wie het zelf niet ziet zitten om te plukken, staan er geplukte bessen klaar in verpakkingen van 150 of 500 gram. We bieden ook huisgemaakt blauwe bessensap, confituur en zelfs een blauwe bessenbiertje en blauwe bessenijs aan. Het bier wordt voor ons gebrouwen door een bevriende brouwer uit Nijlen, het ijs wordt gemaakt door de IJshoeve in Bevel. We hebben ook een bloemenweide waar je tegen een vrije bijdrage zelf een boeketje kunt samenstellen.”

De blauwe bessen in zelfpluktuin Bogaertsheide zijn volop aan het groeien.

Wim Van Den Eynde van de Bogaertsheide.

Hoevefeesten

Het blauwe bessenseizoen start dit jaar eind juni, en loopt tot eind augustus. “Blauwe bessen komen plukken is een perfecte activiteit voor tijdens de grote vakantie. Wie ons alvast wil leren kennen, kan langskomen tijdens de Hoevefeesten van de Landelijke Gilden, op zondag 3 juli. Zij organiseren dat feest elk jaar op een andere boerderij, dit jaar vindt het plaats op de Bogaertsheide. Je kunt er kennismaken met landbouw, er is heel wat kinder- en randanimatie, je kunt deelnemen aan een fotozoektocht of een rondleiding in het bessenveld, er is een optreden van Harmonie Culturalia Kessel ... Het is een fijne gezinsdag waarop je onze zelfpluktuin kunt leren kennen”, besluit Wim.

De Bogaertsheide (Bogaertsheide 11 in Kessel) is vanaf 20 juni geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 10 tot 17 uur, op woensdag zelfs tot 20 uur.

De zelfpluktuin Bogaertsheide in Kessel.

In zelfpluktuin Bogaertsheide kan je zelf een emmertje blauwe bessen plukken.

