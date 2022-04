“De drugs lag te drogen in de kinderkamer”: Koppel staat voor de rechter voor cannabisteelt, maar parket stelt verjaring vast

Nijlen Werken aan Broechemse­steen­weg in laatste rechte lijn: eind april weer verkeer in beide richtingen

Het is nog even aftellen, maar de werken aan de Broechemsesteenweg in Nijlen zitten in de laatste fase. Eind april of begin mei zal verkeer er weer in beide richtingen kunnen rijden. De laatste loodjes wegen het zwaarst: van 5 tot en met 8 april is er geen verkeer mogelijk, ook niet in de richting van Nijlen centrum.

29 maart