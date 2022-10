Buurtbewoners bezorgd over nieuw park in Kessel: "Ons straatje kan dit niet aan”

KesselDe gemeente Nijlen heeft al een tijdje plannen om in Kessel een groen landschapspark met woningen te creëren in het nog onbebouwde binnengebied tussen de Pastoriestraat, de Nieuwstraat, de Zagerijstraat en Kessel-Dorp. Het park, dat tot nu in de volksmond het ‘Pastoriepark’ werd genoemd, is alvast gedoopt tot het Emilia Van Praetpark. De bewoners van de Zagerijstraat dienden echter een bezwaarschrift in tegen de bouw van de woningen en bijhorende parking die er gebouwd zouden worden. Ze vrezen dat hun doodlopende straat het bijkomende verkeer niet aankan.