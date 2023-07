Brandweer moet vrouw uit wagen bevrijden na ongeval: bestuurster zwaargewond afgevoerd naar ziekenhuis

Draagbaar toestel voor Elynn (13) die lijdt aan zeldzame leveraan­doe­ning is binnen: “Voor het eerst in 13 jaar kan ze ergens anders overnach­ten”

Elynn Engels (13) uit Berlaar lijdt aan de zeldzame leveraandoening Crigler-Najjar, waardoor zij iedere nacht onder blauw licht moet slapen. Ze kreeg het psychisch enorm zwaar en een opname in het ziekenhuis was nodig. Daarom ging haar mama An Maria Engels (29) op zoek naar verschillende manieren om geld in te zamelen voor een draagbaar toestel voor fototherapie, zodat het voor haar dochter ook mogelijk zou zijn ergens te kunnen overnachten.