Brandje in technische ruimte zet appartementen zonder elektriciteit en gas

In de J.E. Claeslaan in Nijlen heeft het dinsdagnamiddag gebrand in een appartementsgebouw. De brand situeerde zich in de technische ruimte. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg de situatie snel onder controle. Door de brand zaten enkele woningen in de buurt zonder elektriciteit. In het getroffen appartementsgebouw was de hinder groter. “Een zestal wooneenheden zaten zowel zonder elektriciteit als gas”, zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “De bewoners ervan gingen op zoek naar een oplossing totdat de nutsmaatschappij het probleem konden herstellen.” Gewonden vielen er niet.