Bomen worden geveld voor archeologisch onderzoek op site van nieuwe school in Kessel.

Heist-op-den-Berg Hestival en jeugdhui­zen zoeken naar lokale dj’s: “Winnaars contest mogen spelen op het dj-stage”

Hestival en de jeugdhuizen De Biekorf en Kwinten zoeken via een dj-contest samen naar lokale dj-talenten die beats willen draaien tijdens Hestival 2022. Elk jeugdhuis mag één dj afvaardigen die op Hestival twee sets van 30 minuten mag spelen op het AMK dj-stage. “Nieuw sinds dit jaar: als je al eens deelgenomen of gewonnen hebt, mag je opnieuw je kans wagen. Je kan je inschrijven via één van de twee jeugdhuizen. Als je geselecteerd wordt, speel je een set tijdens het evenement van het desbetreffende jeugdhuis. Hier kiest een jury per jeugdhuis één winnaar die dan mag spelen tijdens Hestival.” Deelnemers zijn tussen de 16 en 30 jaar oud. Het gratis muziekfestival Hestival vindt plaats op zaterdag 27 augustus. Op het hoofdpodium staan #LikeMe, Olivia, The Guru Guru, Funeral Dress, Absynthe Minded, Glints en Deejay Mr. T..

15 juni